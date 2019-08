Presidente francês, Emmanuel Macron 22/08/2019 REUTERS/Gonzalo Fuentes

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira que os incêndios na Floresta Amazônica são uma emergência internacional e pediu para que a situação seja discutida em cúpula do G7.

“A Floresta Amazônica —os pulmões que produzem 20% do oxigênio de nosso planeta— está em chamas. É uma crise internacional. Membros da Cúpula do G7, vamos discutir essa emergência”, escreveu Macron no Twitter.

Por Stephen Eisenhammer