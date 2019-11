Ministro do Interior da França culpa "bandidos" por protestos

PARIS (Reuters) - O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, culpou neste domingo os “bandidos” e “agressores” pela violência que atingiu as manifestações marcadas no dia anterior, no primeiro aniversário dos protestos antigovernamentais dos “coletes amarelos”.

“Ontem, o que vimos foram poucos manifestantes (legítimos), mas bandidos, agressores e idiotas”, disse Castaner à rádio Europe 1 quando perguntado sobre a violência em Paris no sábado.

Manifestantes queimaram carros e atiraram pedras e garrafas em policiais, que responderam com disparos de gás lacrimogêneo e canhões de água durante os protestos para marcar um ano desde o nascimento do movimento anti-governo dos coletes amarelos.

Em toda a França, a polícia prendeu 264 pessoas no sábado, incluindo 173 em Paris, disse Castaner.

Reportagem de Dominique Vidalon