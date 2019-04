Após incêndio de Notre-Dame, Macron diz que papa visitará a França

Catedral de Notre-Dame, em Paris, após incêndio 18/04/2019 REUTERS/Philippe Wojazer

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira que o papa Francisco visitará a França em uma data ainda a ser definida, depois que o país sofreu um catastrófico incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris.

“Falei ontem com o papa por telefone. Obviamente, eu o convidei para vir, e ele virá no momento em que for adequado”, disse Macron.

No início desta semana, o papa Francisco expressou sua tristeza pelo incêndio e agradeceu aos bombeiros que colocaram suas vidas em risco para salvar a catedral secular e seus artefatos inestimáveis.

O pontífice disse que estava ansioso para ver a catedral restaurada.

O Vaticano disse estar disposto a oferecer ajuda técnica em restauração para ajudar a reconstruir Notre-Dame.

Reportagem de Jean-Baptiste Vey