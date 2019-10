Homem ataca policiais com faca em quartel de Paris

Policiais no entorno do quartel-general da polícia em Paris 03/10/2019 REUTERS/Philippe Wojazer

PARIS (Reuters) - Um homem atacou policiais com uma faca nesta quinta-feira em um quartel de Paris e foi morto, disseram à Reuters duas fontes próximas à polícia francesa.

Loic Travers, chefe local da Aliança da Polícia, disse que uma das vítimas havia morrido.

“Enquanto falamos, um colega está morto após um ataque com faca. Outro colega está em estado de choque... e a pessoa por trás do ataque foi baleada por outro colega”, afirmou Travers.

Um porta-voz da polícia não comentou o assunto.

Acredita-se que o responsável pelo ataque trabalhava para a corporação, disseram à Reuters duas fontes ligadas à polícia.

A estação de metrô próxima à cena do incidente foi fechada por motivos de segurança, informou a RATP, empresa responsável pelos transportes públicos da cidade, no Twitter.

A área no entorno foi isolada, segundo a BFM TV.

O ministro do Interior, Chritophe Castaner, estava a caminho do local do ataque.

Por Simon Carraud