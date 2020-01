Polícia francesa mata homem a tiros perto de Paris após facadas fatais

Polícia francesa isola área em Villejuif, perto de Paris, após ataque com faca 03/01/2020 REUTERS/Charles Platiau

VILLEJUIF, França (Reuters) - A polícia francesa matou a tiros um homem perto de Paris na sexta-feira, depois de ele matar uma pessoa e ferir gravemente outras duas com uma faca em um parque suburbano, informou a emissora de TV BFM.

O ataque aconteceu na cidade de Villejuif, perto de Paris. A polícia isolou a área ao redor do parque e o vice-ministro do Interior francês estava no local.

Duas das vítimas estavam em estado grave em um hospital, disseram fontes da emissora francesa próximas à investigação.

Em outubro, quatro pessoas foram esfaqueadas até a morte na sede da polícia de Paris por um especialista em TI que trabalhava para a polícia. Os promotores disseram que o agressor, morto a tiros pela polícia, estava envolvido com islamitas radicais.

Não havia informações de imediato sobre a identidade do agressor desta sexta.

Reportagem de Matthias Blamont