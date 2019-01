Imprensa francesa denuncia ser alvo de ataques violentos de "coletes amarelos"

PARIS (Reuters) - A mídia francesa e organizações de repórteres denunciaram neste domingo ataques a jornalistas por manifestantes anti-governo “coletes amarelos” e pediram por melhor proteção após uma série de incidentes neste fim de semana.

A polícia de Paris disparou canhões de água e gás lacrimogêneo para expulsar os manifestantes do entorno do monumento Arco do Triunfo no sábado, no nono final de semana consecutivo de protestos contra as reformas econômicas do presidente francês Emmanuel Macron.

Jornalistas que cobrem os protestos estão se tornando cada vez mais um alvo para os manifestantes.

Na cidade de Rouen, no oeste do país, os repórteres da televisão de LCI foram atacados por um grupo de manifestantes. Um dos agentes de segurança que trabalhavam com a equipe de TV foi espancado enquanto ele estava no chão e teve seu nariz quebrado, com imagens do incidente amplamente compartilhadas nas mídias sociais.

Em Paris, um repórter da LCI foi empurrado para o chão enquanto os manifestantes tentavam tirar sua câmera, disse a estação, acrescentando que tomará medidas legais contra os atacantes.

Várias outras estações, incluindo a BFM TV e a franceinfo, mostraram neste domingo imagens de repórteres sendo incomodados ou empurrados durante as marchas dos manifestantes “coletes amarelos” de sábado.

O secretário-geral dos Repórteres sem Fronteiras Christophe Deloire pediu às autoridades que tomassem medidas.

“Esta é uma chantagem anti-democrática de pessoas que consideram que podem espancar jornalistas se eles não concordarem com a forma como os eventos são cobertos”, disse ele na rádio France Info.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, disse em seu Twitter que qualquer um que atacar os repórteres será levado à justiça.

“Em nossa democracia, a imprensa é livre ... atacar jornalistas está atacando o direito de informar”, disse ele.

A França tem sido abalada por protestos dos “coletes amarelos” contra as reformas de Macron desde meados de novembro, em um movimento que não tem líderes designados e não está ligado a partidos políticos ou sindicatos.

Iniciado como um protesto contra os altos preços dos combustíveis, o movimento se transformou em uma luta por justiça social e democracia mais direta. Várias manifestações se transformaram em violentos confrontos com a polícia.

Na próxima semana, a Macron lançará três meses de debate nacional para apresentar reclamações sobre “coletes amarelos”, na esperança de apaziguar o movimento, o que minou sua autoridade e derrubou seu movimento de reforma.