Grupos violentos invadem protesto pacífico de trabalhadores de saúde em Paris, diz polícia

Manifestantes entram em confronto com a polícia em Paris 16/06/2020 REUTERS/Charles Platiau

PARIS (Reuters) - Grupos violentos invadiram um protesto pacífico de trabalhadores da saúde em Paris nesta terça-feira, informou a polícia, virando ao menos um carro e lançando projéteis contra policiais.

Pouco depois, a tropa de choque da polícia montou formação em um dos lados da esplanada dos Inválidos e disparou gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Os bombeiros apagaram fogo de uma lixeira que havia sido incendiada.

“Grupos violentos estão tentando interromper um protesto pacífico dos trabalhadores da saúde”, tuitou a polícia de Paris.

Junto ao tuíte, havia imagens em vídeo de vários manifestantes empurrando um carro capotado no meio de uma avenida da capital francesa.

Um segundo vídeo divulgado nas redes social, cuja origem não pôde ser verificada pela Reuters, mostrou manifestantes, com o rosto coberto por máscaras, empurrando uma van branca antes de quebrar as janelas do veículo.

Por Leigh Thomas, John Irish, Noemi Olive e Geert De Clercq