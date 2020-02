Turista chinês na França torna-se primeiro a morrer de coronavírus na Europa

XANGAI/PARIS (Reuters) - Um turista chinês de 80 anos infectado com o coronavírus morreu na França, informou o governo neste sábado, marcando a primeira morte na Europa e a quarta fora da China continental devido à epidemia.

Os mais recentes dados da China neste sábado mostram 66.492 casos e 1.523 mortes, a maior parte em Hubei. Fora da China continental houve cerca de 500 casos em cerca de duas dezenas de países e territórios, com quatro mortes —no Japão, em Hong Kong, Filipinas e França.

No caso francês, o homem chinês morreu no hospital de Bichat em Paris de infecção pulmonar devido ao vírus, de acordo com autoridades.

“Nós preparamos nosso sistema de saúde para enfrentar uma possível propagação do vírus, e portanto a disseminação do vírus na França”, disse a ministra da Saúde, Agnes Buzyn.