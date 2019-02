Ministra francesa considera "absurdas" regras de concorrência da UE

PARIS (Reuters) - A ministra francesa para Assuntos Europeus disse neste domingo que as regras de concorrência do bloco eram absurdas e precisavam ser revistas, citando as dificuldades que a Alstom e a Siemens enfrentam em seus planos de fusão no setor ferroviário.

“Não estou criticando a Comissão (Europeia) por aplicar as regras... Mas essas regras são absurdas e foram criadas no século 20, e nós estamos em 2019”, disse Nathalie Loiseau à tv LCI.

A Comissão Europeia deve decidir nesta semana se bloqueia o empreendimento, acordo que, segundo Loiseau, é necessário para permitir a competição com um rival chinês muito maior.

Loiseau disse que Paris ainda tenta convencer a comissão sobre a necessidade da fusão, para aumentar a competitividade contra grandes grupos ferroviários.

Reportagem de John Irish