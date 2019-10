Francia no firmará el acuerdo Mercosur bajo las condiciones actuales

FOTO DE ARCHIVO- La ministra francesa de Transportes, Elisabeth Borne, se marcha después de la reunión semanal de gabinete en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 23 de mayo de 2018. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

PARÍS, 8 oct (Reuters) - Francia no firmará el acuerdo UE-Mercosur sobre agricultura alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— en las condiciones actuales, declaró el martes la ministra francesa de Medio Ambiente.

“No podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la selva amazónica, que no respeta el tratado de París (sobre el clima). Francia no firmará el acuerdo con Mercosur en estas condiciones”, dijo la ministra Elisabeth Borne al canal de televisión BFM.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo a finales de agosto que había decidido bloquear el acuerdo UE-Mercosur, acusando al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de mentir al minimizar los peligros planteados por el cambio climático, lo que provocó críticas de Alemania y Reino Unido.

