¿Inglés? Non merci, dice ministro de Cultura francés a sus conciudadanos

PARÍS (Reuters) - El ministro de Cultura francés instó a la población a reducir el creciente uso del inglés, en el último esfuerzo por proteger el idioma francés, aunque el mismo presidente Emmanuel Macron suele utilizar modismos ingleses en su discurso.

Francia ha estado orgullosa de su idioma y su cultura y ha buscado constantemente defenderlas contra la invasión del idioma inglés y los hábitos de Estados Unidos, a los que muchas veces se refiere despectivamente como “Les Anglo-Saxons”.

El ministro de Cultura, Franck Riester, hizo su llamado a mantener el francés en una publicación de Twitter a última hora del domingo, en el 25 aniversario de una ley que regula el uso del francés en radio y televisión.

Los críticos atacaron verbalmente sus visiones patrióticas el lunes, diciendo que Macron usar regularmente modismos ingleses, como la frase “start-up nation” para promover la innovación y la tecnología francesas, al igual que muchos de los principales empresarios de Francia.

“¡El mismo Macron usa eslóganes anglófonos!”, dijo Didier VanStaevel, en respuesta a Riester en Twitter, mientras otros señalaron que el mandatario alguna vez se refirió a la democracia como el sistema “bottom-up”.

El ejecutivo cinematográfico Christophe Courtois dijo que las compañías francesas utilizaban regularmente eslóganes ingleses en lugar de franceses, como la publicidad de Renault titulada “Never Too Much” y los pósters de Air France “France Is In The Air”.

La ley Toubon de 1994 volvió obligatorio el uso del francés en todas las emisiones televisivas, lo que significa que todos los programas en otro idioma son doblados, mientras que las estaciones de radio deben pasar al menos el 40 por ciento de música francesa durante la mayor parte del día.

“¡La ley Toubon tiene 25 años! Es la interpretación del artículo 2 de nuestra Constitución: “El lenguaje de la República es el francés”. Nuestra vida cotidiana sería muy diferente sin esta simple demanda, ¡digan las cosas en francés!”, escribió Riester.

