Francia retira aumento de impuestos a combustibles ante furia de "chalecos amarillos"

Foto de archivo: Manifestantes que usan chalecos amarillos, un símbolo de una protesta de los conductores franceses contra los impuestos más altos del diésel, se paran frente a un cañón de agua de la policía en la Place de l'Etoile cerca del Arco de Triunfo en París, Francia, 1 de diciembre del 2018. REUTERS/Stephane Mahe

PARÍS (Reuters) - El Gobierno del presidente Emmanuel Macron eliminará las alzas de los impuestos a los combustibles en el presupuesto del próximo año de cara a las protestas en el país por el costo de la vida, dijo el miércoles el primer ministro, un día después de anunciar la suspensión de la medida por seis meses.

La administración está luchando para apaciguar la ira que impulsa las protestas de los “chalecos amarillos”, mientras se sacude de los peores disturbios vistos en el centro de París en cinco décadas el sábado pasado.

“El Gobierno está listo para el diálogo y está mostrándolo porque este incremento de impuestos ha sido retirado del proyecto de presupuesto 2019”, aseguró el primer ministro, Edouard Philippe, a la Cámara baja del Parlamento.

La concesión fue el último intento por calmar la peor crisis en la presidencia de Macron tras anunciar la suspensión por seis meses sólo un día antes.

Su Gobierno indicó más temprano que también podría enmendar un impuesto a la riqueza que Macron redujo el año pasado para cubrir solamente los activos inmobiliarios, ganándose las críticas como el “presidente de los ricos”.

Un asesor de Macron negó que cualquier eventual revisión del impuesto a la riqueza representaría un retroceso de Macron, un exbanquero de inversiones pro-negocios, agregando que el presidente seguía comprometido con su campaña de reformas.

El portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, dijo que todas las políticas relacionadas con impuestos debían ser evaluadas periódicamente y, si pareciera no estar funcionando, debería ser cambiada. Agregó que los gravámenes a la riqueza podrían ser reevaluados en el otoño boreal del 2019.

“Si una medida que hemos tomado, que cuesta dinero público, resulta no funcionar, si no va bien, no somos estúpidos, lo cambiaríamos”, aseguró Griveaux a la radio RTL.

Las manifestaciones por la contracción de los presupuestos familiares se produce cuando los datos de la OCDE muestran que Francia se ha convertido en el país más altamente gravado en el mundo desarrollado, superando incluso a Dinamarca.

Reporte adicional de Sudip Kar-Gupta, Richard Lough, Sophie Louet, Myriam Rivet, Emmanuel Jarry y Leigh Thomas, Escrito por Luke Baker, Richard Lough y Leigh Thomas, Editado en Español por Manuel Farías