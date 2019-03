Messi volta à seleção da Argentina pela primeira vez desde a Copa do Mundo

Messi e Di Maria comemoram gol da Argentina na Copa do Mundo 30/06/2018 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

(Reuters) - Lionel Messi foi convocado para a seleção da Argentina pela primeira vez desde a Copa do Mundo do ano passado na Rússia, e jogará em ao menos um dos amistosos contra Venezuela e Marrocos neste mês, disse o técnico Lionel Scaloni nesta quinta-feira.

O atacante do Barcelona não joga por seu país desde que a Argentina foi eliminada nas oitavas de final na Rússia pela eventual campeã França, preferindo tirar um período sabático depois de um torneio que foi decepcionante para o ganhador de cinco Bolas de Ouro.Mas em janeiro Scaloni disse ter um “bom pressentimento” sobre uma possível volta de Messi de seu exílio voluntário, e o incluiu entre 30 jogadores convocados.”Leo está convocado, decidiremos mais tarde se ele disputa um jogo ou dois”, disse Scaloni a repórteres em Buenos Aires. “Eu tomarei essa decisão”.Messi é o artilheiro da Argentina com 65 gols, mas é criticado com frequência por não reproduzir na seleção o desempenho que exibe em seu clube.Ele se une a um elenco com quatro goleiros e 10 jogadores que atuam em times argentinos, mas sem Sergio Aguero, Gonzalo Higuaín e Mauro Icardi.Manuel Lanzini, meio-campista do West Ham, volta à equipe pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no joelho dias antes da Copa do Mundo que o deixou fora de ação durante quase nove meses.

Veja os convocados:

Goleiros: Agustin Marchesin, Juan Musso, Esteban Andrada, Franco Armani

Defensores: German Pezzella, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Nicolas Otamendi, Walter Kannemann, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Gonzalo Montiel, Renzo Saravia, Lisandro Martinez

Meio-campistas: Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Roberto Pereyra, Angel Di Maria, Matiaz Zaracho, Ivan Marcone, Domingo Blanco, Rodrigo De Paul

Atacantes: Lionel Messi, Gonzalo Martinez, Paulo Dybala, Angel Correa, Lautaro Martinez, Dario Benedetto, Matias Suarez.

Por Andrew Downie, em Londres, e Rohith Nair, em Bengaluru