Liverpool não terá Salah e Firmino em confronto com o Barcelona

Mohamed Salah retirado de campo de maca após sofrer lesão na cabeça em jogo do Liverpoll 04/05/2019 REUTERS/Scott Heppell

(Reuters) - O Liverpool não contará com os atacantes Mohamed Salah e Roberto Firmino para a partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona, quando tentará reverter uma desvantagem de 3 x 0, disse o técnico Juergen Klopp nesta segunda-feira.

Salah foi retirado de campo com uma lesão na cabeça durante a vitória de 3 x 2 sobre o Newcastle United no Campeonato Inglês no sábado, e não se recuperou para o jogo contra o Barça em casa na terça-feira.

O brasileiro Firmino tem uma lesão muscular e não foi sequer incluído no elenco que viajou para Newcastle no sábado.

“Nenhum dos dois está disponível para amanhã”, disse Klopp em uma coletiva de imprensa. “Dois dos melhores atacantes do mundo não estão disponíveis, e temos que marcar quatro gols em 90 minutos para avançar”.

“Isso não facilita a vida, mas enquanto tivermos 11 jogadores em campo, tentaremos... se conseguirmos, maravilhoso, senão, fracassaremos da maneira mais bonita”.

Salah deve atuar no jogo contra o Wolverhampton Wanderers, o último do Liverpool na temporada inglesa atual, mas Klopp disse que o embate com o Barcelona é cedo demais para o jogador de 26 anos da seleção egípcia.

“Mo teve uma concussão. Ele não teria permissão para jogar. Ele se sente bem, mas isso não basta do ponto de vista médico. Ele está desesperado, mas não podemos fazê-lo”, acrescentou o treinador.

“Assim como para os nossos torcedores, esta foi uma temporada longa, e existe uma chance pequena de prolongá-la. Senão, estes são os dois últimos jogos em casa de uma temporada incrível”.

Por Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru