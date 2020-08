Lyon surpreende Manchester City e enfrentará Bayern na semifinal da Liga dos Campeões

Moussa Dembelé comemora gol marcado pelo Lyon contra o Manchester City pela Liga dos Campeões 15/08/2020 Franck Fife/Pool via REUTERS

LISBOA (Reuters) - Moussa Dembelé, que saiu do banco de reservas, marcou duas vezes na surpreendente vitória do Olympique Lyonnais por 3 x 1 sobre o Manchester City neste sábado, que deu à equipe francesa a vaga na semifinal da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Bayern de Munique.

O Lyon assumiu a liderança aos 24 minutos com uma bela finalização de Maxwel Cornet, que se aproveitou que o goleiro Ederson estava adiantado e o superou com um chute da entrada da área.

O City empatou com Kevin De Bruyne aos 24 do segundo tempo e passou a pressionar em busca do gol da vitória, mas foi pego no contra-ataque.

Dembelé ficou livre diante do gol e tocou por baixo das pernas de Ederson para recolocar o Lyon à frente.

O City teve uma chance de ouro para empatar momentos depois, mas Raheem Sterling, com o gol vazio, mandou por cima.

O Lyon respondeu se aproveitando do caos que se instalou na equipe inglesa e Ederson deu rebote em um chute de Houssem Aouar, que Dembelé aproveitou para fazer o segundo dele, o terceiro do Lyon e o gol que selou a classificação do time francês.