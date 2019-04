Neymar é suspenso por 3 jogos da Liga dos Campeões por insultar arbitragem

Neymar antes de partida do PSG contra o Monaco pelo Campeonato Francês no Parc des Princes 21/04/2019 REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - O atacante Neymar, do Paris St Germain e da seleção brasileira, foi suspenso por três jogos da Liga dos Campeões por insultar a arbitragem após a eliminação de sua equipe do torneio, informou a Uefa nesta sexta-feira.

Neymar classificou o assistente de arbitragem de vídeo, o VAR, como uma “vergonha” depois de um pênalti ser concedido ao Manchester United no final da partida no Parc des Princes, que permitiu ao clube inglês se classificar para as quartas de final pelo critério de gols marcados fora de casa.

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, disse que o brasileiro fez os comentários no calor do momento, dando a entender que não deveria ser punido por isso.

Neymar recentemente voltou a jogar após desfalcar a equipe por três meses por causa de uma lesão no pé.

O PSG assegurou vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões ao conquistar o título do Campeonato Francês.

Reportagem de Julien Pretot