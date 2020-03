Fifa adia jogos das Eliminatórias sul-americanas por causa do coronavírus

Edifício-sede da Conmebol, em Luque, Paraguai 14/06/2017 REUTERS/Jorge Adorno

(Reuters) - A Fifa adiou as partidas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 que deveriam ser disputadas em março por causa da pandemia de coronavírus, anunciou nesta quinta-feira a Conmebol.

O ente sul-americano publicou uma carta da Fifa na qual a entidade máxima do futebol diz que “foi decidido adiar as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 previstas para a próxima rodada, de 23 a 31 de março”.

“Seguiremos trabalhando e consultando a vocês e sua equipe para encontrar possíveis datas nas quais essas partidas possam ser disputadas”, acrescentou a Fifa.

Pouco depois, em outro comunicado, a Conmebol anunciou a suspensão dos jogos da Copa Libertadores marcados para 15 a 21 de março, também devido ao coronavírus.

Por de Daniela Desantis e Javier Leira