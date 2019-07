Rapinoe e Lavelle dão aos EUA quarto título da Copa do Mundo

LYON, França (Reuters) - Os Estados Unidos conquistaram o quarto título da Copa do Mundo feminina com uma vitória por 2 x 0 sobre a campeão europeia Holanda neste domingo, com gols de Megan Rapinoe e Rose Lavelle.

Rapinoe abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo com um pênalti marcado pelo VAR, e Lavelle fechou o placar oito minutos depois com um chute de esquerda de dentro da área. Os EUA já haviam conquistado o título em 1991, 1999 e 2015.

A Holanda se esforçou e a goleira Sari van Veenendaal evitou por muito tempo um gol dos EUA com defesas superbas diante de 57.900 torcedores no estádio Groupama de Lyon.

Mas Van Veenendaal não teve o que fazer quando Rapinoe marcou de pênalti para se juntar à colega de equipe Alex Morgan e à inglesa Ellen White com seis gols no torneio.

Reportagem de Julien Pretot