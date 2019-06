Marta não será titular na estreia do Brasil na Copa do Mundo, diz Vadão

Marta durante partida do Brasil contra o Japão em Nashville, nos Estados Unidos 02/03/2019 Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

(Reuters) - A atacante brasileira Marta não iniciará a partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino contra a Jamaica no domingo, por causa de uma lesão na coxa, disse o técnico Vadão neste sábado.

“Ela está se recuperando melhor do que o esperado, mas ela não pode começar. Talvez ela fique no banco, mas nosso plano é que ela não participe do jogo”, disse Vadão em entrevista coletiva.

A jogadora de 33 anos, vencedora seis vezes do prêmio de melhor do mundo da Fifa, se lesionou durante a preparação da equipe para o Mundial no mês passado.

O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Jamaica, Austrália e Itália.

Reportagem de Julien Pretot