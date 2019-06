Brasil bate Bolívia por 3 x 0 na estreia da Copa América

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil superou um primeiro tempo apático, que terminou com vaias para a seleção brasileira, para bater a Bolívia por 3 x 0 nesta sexta-feira e estrear com vitória na Copa América no estádio do Morumbi em São Paulo.

Philippe Coutinho comemora gol marcado contrab a Bolívia em partida da Copa América 14/06/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

Philippe Coutinho marcou duas vezes no começo da segunda etapa, abrindo o placar de pênalti, e Everton fez o terceiro já

no final da partida após boa jogada individual e finalização precisa.

Jogando uma partida oficial com camisa branca pela primeira vez em mais de 60 anos e com a presença do presidente Jair Bolsonaro no estádio, a seleção brasileira começou pressionando a Bolívia, mantendo-se no campo de defesa do adversário, mas a primeira boa chance veio só aos 11 minutos após cobrança de escanteio da esquerda que Thiago Silva completou com perigo para o gol de Carlos Lampe.

Foi um dos poucos momentos de emoção em um primeiro tempo muito pouco movimentado, sem inspiração da equipe comandada por Tite e que terminou sem gols e com uma vaia dos torcedores logo após o apito que encerrou a primeira parte da partida.

O Brasil começou o segundo tempo indo para cima da defesa boliviana e, aos 2 minutos e com a ajuda do árbitro de vídeo, Nestor Pitana assinalou pênalti por entender que um zagueiro tocou a bola com o braço dentro da área. Philippe Coutinho bateu aos cinco minutos para abrir o placar para a seleção.

Três minutos mais tarde Coutinho recebeu assistência de Firmino na área boliviana e completou de cabeça para ampliar a vantagem do Brasil.

Após os dois gols brasileiros, a partida voltou a esfriar, até que aos 40 minutos Everton, que entrara no lugar de David Neres, avançou pela esquerda, cortou para dentro e finalizou da entrada da área sem chance para o goleiro Carlos Lampe.

Na primeira fase da Copa América a seleção ainda terá pela frente Peru e Venezuela, que se enfrentam no sábado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Brasil volta a campo na terça-feira para enfrentar a Venezuela na Arena Fonte Nova, em Salvador.