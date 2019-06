Brasil enfrenta anfitriã França nas oitavas da Copa feminina no domingo

(Reuters) - A seleção brasileira vai encarar a anfitriã França nas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília) em Le Havre, após o término da primeira fase do torneio nesta quinta-feira.

Marta comemora gol marcado contra Itália com companheiras de seleção 18/06/2019 REUTERS/Bernadett Szabo

As brasileiras, lideradas pela atacante Marta, seis vezes eleita melhor jogadora do mundo e principal artilheira de Mundiais, tanto masculinos quanto femininos, terminaram a primeira fase com a terceira colocação do Grupo C, empatadas em seis pontos com Itália, que venceu a chave, e Austrália, que ficou com a segunda posição, mas atrás das adversárias nos critérios de desempate.

O Brasil venceu a Jamaica na estreia por 3 x 0, antes de ser derrotado pelas australianas na segunda rodada por 3 x 2 —depois de abrir vantagem de 2 x 0 no placar— e de encerrar a primeira fase com triunfo de 1 x 0 sobre as italianas.

A França, por sua vez, venceu todas as partidas que disputou até agora no torneio, o que deu às francesas a liderança do Grupo A, após os triunfos sobre a Coreia do Sul na estreia —4 x 0—, Noruega na segunda rodada —2 x 1— e Nigéria no encerramento da primeira fase —1 x 0.

Veja abaixo todos os duelos das oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino.

Alemanha x Nigéria

22 de junho, às 12h30 (horário de Brasília), em Grenoble

Noruega x Austrália

22 de junho, às 16h, em Nice

Inglaterra x Camarões

23 de junho, às 12h30, em Valenciennes

França x Brasil

23 de junho, às 16h, em Le Havre

Espanha x Estados Unidos

24 de junho, às 13h, em Reims

Suécia x Canadá

24 de junho, às 16h, em Paris

Itália x China

25 de junho, às 13h, em Montpellier

Holanda x Japão

25 de junho, às 16h, em Rennes

Por Eduardo Simões, em São Paulo