Portugal, França e Alemanha caem no mesmo grupo da Euro 2020

BUCARESTE (Reuters) - O atual campeão europeu, Portugal, estará no mesmo grupo de França e Alemanha para a Euro 2020, enquanto a Inglaterra enfrenta a Croácia em uma repetição da semifinal da Copa do Mundo do ano passado, após sorteio realizado neste sábado.

A campeã mundial França, a Alemanha e Portugal estão no Grupo F, a ser disputado em Munique e Budapeste, junto com o vencedor da repescagem A ou D.

Portugal estava entre as equipes do pote 3, devido ao desempenho relativamente ruim nas eliminatórias.

Inglaterra e Croácia, que disputam a primeira partida do Grupo D em Londres, terão como rivais também a República Tcheca e o vencedor da repescagem C.

O torneio será disputado em 12 países europeus diferentes, em um formato único para comemorar o 60º aniversário do Campeonato Europeu.

Reportagem de Brian Homewood