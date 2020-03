Fifa recomenda adiar todos os jogos internacionais previstos para março e abril

REUTERS/Arnd Wiegmann

ZURIQUE (Reuters) - A Fifa recomendou que todos os jogos internacionais programados para março e abril sejam adiados por causa do coronavírus e disse que os clubes não serão obrigados a liberar jogadores para quaisquer partidas disputadas nestas datas.

“As regras gerais do futebol que normalmente obrigam os clubes a liberar jogadores para as seleções nacionais não serão aplicadas nas próximas janelas internacionais em março/abril”, afirmou a entidade mundial de futebol em comunicado nesta sexta-feira.

As eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul e na Ásia já foram adiadas. No entanto, a entidade que comanda o futebol europeu, Uefa, ainda não cancelou as partidas de repescagem da Euro 2020, que envolvem um total de 16 equipes.

Várias das seleções envolvidas nesses confrontos já pediram adiamentos e os jogos não seriam viáveis sem a cooperação dos clubes. A Uefa fará uma reunião na terça-feira.

A Fifa afirmou que realizar partidas nas circunstâncias atuais pode representar riscos à saúde dos jogadores e do público.

“Isso provavelmente comprometeria a integridade esportiva de tais jogos, uma vez que certas equipes podem ser privadas de seus melhores elencos, enquanto outras não”, disse a Fifa.

“Para evitar riscos desnecessários à saúde e também situações de potencial injustiça esportiva, recomendamos, portanto, que todos os jogos internacionais previamente agendados para março e abril sejam adiados.”

A Fifa informou ainda que estudará possibilidades de remarcação com as confederações continentais, jogadores e clubes.