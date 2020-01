Gabigol acerta transferência permanente e fica no Flamengo

Gabigol durante final da Libertadores entre Flamengo e River Plate em Lima 23/11/2019 REUTERS/Guadalupe Pardo

(Reuters) - O Flamengo manterá o atacante Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, após o jogador acertar uma transferência permanente com o clube italiano Inter de Milão, disseram o jogador e o atual campeão brasileira e da Libertadores nesta terça-feira.

Barbosa, que marcou os dois gols que ajudaram o Flamengo a vencer o River Plate na final da Copa Libertadores em novembro, assinou um contrato de cinco anos por cerca de 17 milhões de euros.

“Se é para o bem da nação, eu fico”, disse o atacante de 23 anos em um vídeo em seu Instagram.

O ex-jogador do Santos foi artilheiro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no ano passado e um jogador-chave na temporada de maior sucesso do Flamengo desde que o lendário Zico jogou pelo clube no início dos anos 1980.

Por Andrew Downie