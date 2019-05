Manchester City goleia o Watford por 6 x 0 e completa Tríplice Coroa com estilo

LONDRES (Reuters) - Raheem Sterling fez três gols na goleada do Manchester City por 6 x 0 contra o Watford, na final da Copa da Inglaterra, neste sábado, ajudando seu clube a se tornar o primeiro a conquistar a Tríplice Coroa nacional, com os títulos da liga e das duas copas.

A vitória igualou o recorde da final da competição —do Bury contra o Derby County, 116 anos atrás— e foi um reflexo justo de mais um desempenho dominante de um dos melhores times da história do futebol inglês.

Depois de manter o título do Campeonato Inglês semana passada, e vencer a Copa da Liga nos pênaltis contra o Chelsea, a sexta conquista do City na Copa da Inglaterra faz com que ele seja o oitavo time a vencer a Dobradinha de liga e FA Cup e o primeiro desde o Chelsea, em 2010.

“Foi uma final incrível e terminamos um ano incrível”, disse o técnico do City, Pep Guardiola, à BBC. “Parabéns a todas as pessoas do clube, especialmente os jogadores porque eles são o motivo de termos conquistado esses títulos”.

O City fez 2 x 0 no primeiro tempo, com David Silva e Sterling, e matou o jogo quando Kevin de Bruyne saiu do banco para marcar o terceiro, aos 16 minutos do segundo tempo.

Gabriel Jesus fez o quarto, antes de Sterling, que cresceu nos arredores de Wembley, colocar-se sob os holofotes com mais dois gols nos últimos dez minutos para se tornar o primeiro jogador a marcar três vezes em uma final de Copa da Inglaterra desde Stan Mortensen, em 1953, quando o Blackpool venceu o Bolton, por 4 x 3, na “Matthew’s Final”.

Por Mitch Phillips