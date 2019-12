Dois gols de Lautaro Martínez colocam Inter na liderança do Campeonato Italiano

(Reuters) - A Internazionale superou a Juventus na ponta da tabela do Campeonato Italiano com a vitória por 2 x 1 sobre a Spal, neste domingo, graças a dois gols de Lautaro Martínez.

O jogador da seleção argentina marcou com uma finalização rasteira no canto e dobrou sua contagem com uma cabeçada, antes do intervalo, para chegar a 13 gols nesta temporada, em todas as competições.

A Spal descontou no segundo tempo, graças a um momento de brilhantismo de Mattia Valoti, mas a Inter se segurou para aproveitar o tropeço da Juventus, que apenas empatou em 2 x 2 com o Sassulo, mais cedo neste domingo.

Foi a 12ª vitória da Inter em seus 14 primeiros jogos nesta temporada, recorde de melhor começo de uma campanha na história do clube italiano.

O time de Antonio Conte agora tem 37 pontos, um a mais do que a Juventus, enquanto a Spal continua na vice-lanterna e sem uma vitória nas suas últimas sete partidas.

Martínez foi o herói da Inter, na última quarta-feira, ao marcar duas vezes na crucial vitória por 3 x 1 sobre o Slavia Praga, pela Liga dos Campeões, e precisou de apenas 16 minutos para deixar sua marca contra a Spal.

Por Alasdair Mackenzie