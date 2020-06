Liverpool pede que torcida comemore com segurança por temor de Covid-19

SÃO PAULO (Reuters) - O Liverpool condenou o comportamento de torcedores que se reuniram no centro da cidade de Liverpool pela segunda noite na sexta-feira para comemorar título da Premier League e pediu que eles fiquem em casa por medo de um aumento de casos da Covid-19.

A mídia local informou que torcedores lançaram fogos de artifício no Royal Liver Building, e houve incêndio na varanda do edifício histórico de propriedade de Farhad Moshiri, acionista majoritário do rival local Everton.

A espera de 30 anos do Liverpool pelo 19º título inglês terminou na quinta-feira, depois que o segundo colocado Manchester City foi derrotado pelo Chelsea.

Milhares de torcedores apareceram no estádio de Anfield na quinta-feira para comemorar, e a Polícia de Merseyside emitiu uma ordem de dispersão na sexta-feira, depois que multidões se reuniram pela segunda noite no centro da cidade.

“Nossa cidade ainda está em crise de saúde pública e esse comportamento é totalmente inaceitável”, disseram a polícia e a prefeitura de Liverpool em comunicado conjunto.

“O perigo potencial de um segundo pico de Covid-19 ainda existe e precisamos trabalhar juntos para garantir que não vamos desfazer tudo o que foi alcançado como região durante o isolamento.”

“Quando for seguro, todos trabalharemos juntos para organizar uma parada da vitória no momento em que todos pudermos nos reunir para comemorar”, completou.

A polícia informou no Twitter que a ordem de dispersão permanecerá em vigor até domingo.