Messi ganha prêmio de melhor do mundo da Fifa pela 6ª vez; Alisson é eleito melhor goleiro

(Reuters) - O argentino Lionel Messi derrotou o zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, e o atacante Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor do prêmio de melhor jogador do ano pela Fifa, para levar a premiação pela sexta vez nesta segunda-feira.

Messi, que ganhou o título do Campeonato Espanhol com o Barcelona na temporada passada e a chuteira de ouro europeia ao marcar 54 gols em 58 partidas em todas as competições, havia conquistado o prêmio da Fifa pela última vez em 2015.

Ele não conseguiu, no entanto, sucesso com a seleção argentina, que perdeu a semifinal da Copa América para o Brasil em julho.

Na eleição da Fifa, o argentino levou a melhor sobre Van Dijk, zagueiro que transformou a defesa do Liverpool rumo à conquista da Liga dos Campeões e que ficou com o prêmio de melhor jogador europeu.

A vitória de Messi na Opera La Scala, em Milão, também marca um retorno ao domínio do meia-atacante argentino e de Cristiano Ronaldo, que só não conquistaram o prêmio uma vez desde 2007.

A co-capitã dos Estados Unidos Megan Rapinoe ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo depois de ajudar seu país a conquistar a Copa do Mundo este ano, considerada um marco no desenvolvimento e expansão do futebol feminino internacionalmente.

“Estou sem palavras”, disse ela, que superou a co-capitã norte-americana Alex Morgan e a inglesa Lucy Bronze.

“Foi um ano incrível para o futebol feminino, para aqueles que acabaram de perceber que você está um pouco atrasado para a festa. Foi realmente incrível, fazer parte da Copa do Mundo, o entusiasmo que tivemos foi incrível.”

Rapinoe, uma ativista fora de campo que recusou uma possível visita à Casa Branca quando os EUA estavam a caminho do título mundial, disse que os jogadores devem usar seu sucesso para ajudar os outros.

“Peço a todos aqui, emprestem sua plataforma a outras pessoas, compartilhem seu sucesso. Temos uma oportunidade única de usar este jogo para realmente mudar o mundo para melhor. Espero que vocês levem isso a sério, façam alguma coisa, temos um poder incrível.”

Juergen Klopp, do Liverpool, foi eleito técnico do ano, enquanto a treinadora da seleção dos EUA, Jill Ellis, levou para casa o troféu entre as mulheres.

O goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, foi eleito o melhor goleiro do mundo.

Em um momento de emoção da cerimônia, a brasileira Silvia Grecco, mãe do garoto palmeirense com deficiência visual Nickollas, conquistou o prêmio Fifa Fan Award, concedido aos torcedores que se destacaram no ano. Durante os jogos do Palmeiras, a mãe narra os lances para o filho.

