Messi avisa ao Barcelona que deseja sair, diz fonte do clube

Messi na partida Barça e Bayern Manu Fernandez/Pool via REUTERS

BARCELONA (Reuters) - O argentino Lionel Messi comunicou ao Barcelona que deseja deixar o clube, com o qual tem contrato até o final da temporada de 2021, disse nesta terça-feira uma fonte do time.

De acordo com a fonte, Messi, de 33 anos, anunciou seu desejo da partir com o envio de um documento que pode servir como prova ante terceiros.

O vínculo de Messi, a grande figura da equipe catalã nos últimos anos, termina no próximo ano, e o atacante tem uma cláusula de saída de 700 milhões de euros.

A fonte confirmou reportagens das imprensas espanhola e argentina a respeito da decisão do jogador.

“Leo Messi comunica ao Barça que quer abandonar o clube”, disse o diário Marca, enquanto o Mundo Deportivo anunciou: “Messi comunica ao Barça que quer ir embora de graça!”, em referência a uma cláusula de seu contrato segundo à qual pode rescindir o vínculo de forma unilateral ao final de cada temporada.

O canal argentino TyCSports também informou a decisão de Messi, que foi divulgada poucos dias depois de seu time anunciar Ronald Koeman como novo técnico.

A permanência de Messi parecia estar por um fio após a eliminação humilhante de 8 x 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

O argentino, que chegou ao Barcelona em 2000 como jogador juvenil, é o maior artilheiro da história do clube, no qual passou toda sua carreira.

Messi conquistou 10 títulos do Campeonato Espanhol, quatro Ligas dos Campeões, três edições da Supercopa da Uefa e três Mundiais de Clubes, entre outros títulos, com a camisa do Barcelona.

Reportagem adicional de Javier Leira