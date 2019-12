Gol de Firmino nos acréscimos coloca Liverpool na final do Mundial de Clubes

DOHA (Reuters) - O atacante brasileiro Roberto Firmino saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória nos acréscimos, dando ao Liverpool a vitória por 2 x 1 sobre o Monterrey nesta quarta-feira e a vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa, em que o time inglês enfrentará o Flamengo.

O Liverpool, desfalcado do zagueiro Virgil van Dijk, doente, e com Firmino e Sadio Mané no banco de reservas, não conseguiu se impor verdadeiramente no jogo, mas sua tradicional perseverança garantiu um lugar na decisão de sábado.

“Eles lutaram muito, tivemos problemas antes e durante o jogo, mas acho que os rapazes se saíram excepcionalmente bem”, disse o técnico do Liverpool, Juergen Klopp.

Porém, foi um final cruel para o Monterrey, que jogou com disciplina e brilho no contra-ataque e poderia ter desfrutado de uma noite fantástica, não fossem as defesas do goleiro do Liverpool Alisson Becker.

Com Dejan Lovren e Joel Matip lesionados, Klopp teve que colocar o meio-campista Jordan Henderson na vaga de Van Dijk ao lado de Joe Gomez no centro de uma defesa improvisada.

No ataque foram escalados Xherdan Shaqiri e Divock Origi, com Klopp optando por deixar dois terços do seu habitual tridente de ataque no banco, presumivelmente com a final de sábado em mente.

O Liverpool abriu o placar aos 12 minutos de jogo, após Mohamed Salah dar bom passe para Naby Keita marcar.

A vantagem, no entanto, durou apenas dois minutos, pois a defesa do Liverpool não soube lidar com uma bola alta do ataque do Monterrey na área. Um disparo de Jesús Gallardo foi bloqueado, mas a bola sobrou para Rogelio Funes Mori, que empatou.

Alisson foi o goleiro que mais trabalhou na partida no segundo tempo, mas com o jogo caminhando para a prorrogação, Firmino, que entrara somente aos 40 minutos do segundo tempo, fechou o encontro, aproveitando passe de Trent Alexander-Arnold na primeira trave, depois de uma boa jogada de Salah.

O técnico do Monterrey, Antonio Mohamed, saiu do confronto sentindo que seus comandados mereciam mais. “Merecemos um resultado positivo, honramos o futebol mexicano. Estávamos competindo para vencer, mas perdemos a concentração nos minutos finais e levamos o gol”, disse ele.

A decisão entre Liverpool e Flamengo acontece no sábado em Doha, no Catar. É uma repetição da final da Copa Intercontinental de 1981, quando Zico comandou a vitória do time carioca por 3 x 0 em Tóquio.