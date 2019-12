Firmino marca na prorrogação, Liverpool bate Flamengo e conquista Mundial

Roberto Firmino comemora gol marcado na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo 21/12/2019 REUTERS/Ibraheem Al Omari

DOHA (Reuters) - Um gol na prorrogação de Roberto Firmino deu ao Liverpool a vitória de 1 x 0 sobre o Flamengo e o título do Mundial de Clubes da Fifa no Khalifa International Stadium em Doha, no Catar, neste sábado.

Firmino, atacante da seleção brasileira, marcou aos 9 minutos da prorrogação para garantir a vitória ao time do técnico Juergen Klopp, atual campeão da Liga dos Campeões e líder do Campeonato Inglês.

Firmino também foi o responsável pelo momento em que qualquer uma das duas equipes mais se aproximou de abrir o placar no tempo normal, quando acertou a trave do Flamengo aos 2 minutos do segundo tempo.

Houve ainda drama nos acréscimos, quando o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Liverpool por alegada falta de Rafinha em Sadio Mané, mas a infração foi anulada pelo árbitro de vídeo, que também mostrou que a dividida ocorreu fora da área.

O Liverpool perdeu o meio-campista Alex Oxlade-Chamberlain no segundo tempo por causa de uma lesão no joelho.