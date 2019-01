Neymar sofre nova fratura no pé e deve desfalcar PSG contra Manchester United

23/01/2019 REUTERS/Charles Platiau

(Reuters) - O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, admitiu que será “muito difícil” o atacante Neymar recuperar a forma a tempo para o confronto com o Manchester United pela Liga dos Campeões no mês que vem, depois que o jogador sofreu uma nova fratura no pé direito.

O jogador fraturou um metatarso no jogo contra o Strasbourg pela Copa da França na semana passada, e o time confirmou se tratar de uma recorrência da lesão que ameaçou a participação do brasileiro na Copa do Mundo no ano passado.

“Será muito difícil”, disse o treinador alemão ao Canal Plus após a vitória de 4 x 1 do PSG sobre o Stade Rennais, pela liga francesa, no domingo. “É cedo demais para falar sobre uma data de retorno possível”.

“Para começar, devemos esperar no mínimo uma semana — este período e sua reação ao tratamento serão importantes. Só então podemos ser mais precisos. Dito isso, não é segredo, será muito difícil”.

O PSG visita o estádio de Old Trafford na partida de ida de seu embate de oitavas de final contra o Manchester United em 12 de fevereiro, e sedia a partida de volta no dia 6 de março.

Por Hardik Vyas em Bengaluru