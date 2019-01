Neymar vira dúvida para jogo do PSG na Liga dos Campeões por lesão no pé

Neymar 23/01/2019 REUTERS/Charles Platiau/File Photo

(Reuters) - A participação de Neymar na partida da Liga dos Campeões do próximo mês contra o Manchester United foi colocada em dúvida depois que o Paris Saint-Germain confirmou que o atacante lesionou um dos metatarsos do pé direito durante a vitória do time francês por 2 x 0 contra o Strasbourg na quarta-feira.

Neymar, de 26 anos, deixou a partida após torcer o pé e o clube disse que exames iniciais revelaram uma “reativação da lesão no quinto metatarso direito”, acrescentando que o tratamento dependerá de como a lesão vai progredir nos próximos dias.

O brasileiro fraturou o mesmo metatarso em fevereiro do ano passado e precisou passar por um cirurgia que, efetivamente, encerrou sua campanha pelo clube. Ele voltou aos campos em maio, a tempo de disputar a Copa do Mundo da Rússia.

“Neymar está preocupado, porque é o mesmo pé, o pé direito, na mesma área”, disse o técnico do PSG, Thomas Tuchel, a repórteres.

Tuchel criticou o árbitro por não proteger o brasileiro quando jogadores do Strasbourg foram violentos contra ele.

“O árbitro não apitou em uma ocasião, depois duas, depois três e depois disso ele acabou torcendo o pé”, acrescentou.

O PSG enfrentará o United no estádio de Old Trafford para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões em 12 de fevereiro.

Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru, e Julien Pretot, em Paris