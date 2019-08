Neymar não vai jogar na abertura do campeonato francês

PARIS (Reuters) - Neymar não vai jogar no domingo na estreia do Paris St Germain na temporada da Ligue 1, informou o clube, conforme seguem as especulações em torno da permanência ou não do atacante nos atuais campeões franceses.

“Ele não completou uma semana inteira com a equipe e, por essa razão, ele não vai jogar conosco amanhã”, disse o técnico do PSG, Thomas Tuchel, a repórteres no sábado, antes do confronto com o Nimes.

Outra fonte do clube disse que o PSG espera tomar uma decisão em breve sobre o futuro de Neymar na capital francesa.

“Ainda estamos conversando sobre avançar com as coisas, para ver se ele vai ficar ou não”, disse a fonte, que acrescentou que é importante que a equipe “continue focada no campeonato”.

“Neymar não está na melhor condição física”, acrescentaram.

O clube de propriedade do Catar conquistou a Ligue 1 em seis das últimas sete campanhas, com exceção apenas da temporada 2016-17, vencida pelo AS Monaco. O PSG terminou com 13 pontos de vantagem na temporada passada e 16 pontos à frente na temporada anterior.

O diretor esportivo Leonardo Araújo, disse que Neymar pode sair se um comprador for encontrado.

Neymar foi transferido do Barcelona ao PSG em 2017 em um negócio avaliado em 222 milhões de euros. No entanto, sua estadia em Paris tem sido marcada por contusões que o impediram de disputar jogos-chave da Liga dos Campeões.

