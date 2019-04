Pelé recebe alta de hospital na França

Pelé durante evento em Paris 02/04/2019 REUTERS/Christian Hartmann

PARIS/SÃO PAULO (Reuters) - O astro do futebol Pelé recebeu alta de um hospital francês nesta segunda-feira depois de se recuperar de uma infecção urinária, informou a mídia local.

Pelé foi internado num hospital de Paris no dia 3 de abril com febre alta, depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé.

O ex-atleta de 78 anos, considerado por muitos o melhor jogador de futebol da história, tendo vencido três Copa do Mundo com a seleção brasileira, recebeu tratamento com antibióticos e disse na sexta-feira que estava se sentindo muito melhor.

Mais cedo nesta segunda o atacante Neymar, da seleção brasileira e que também atua no PSG, visitou Pelé no hospital e publicou uma foto com o astro em uma rede social.

Não houve confirmação imediata da alta de Pelé de sua assessoria de imprensa.

Reportagem de Jean-Stéphane Brosse e Marcelo Teixeira