Neymar dará continuidade a tratamento em lesão no Brasil

Neymar durante partida contra o Strasbourg pela Copa da França 23/01/2019 REUTERS/Charles Platiau

(Reuters) - O atacante Neymar, do Paris St Germain, continuará o tratamento de sua lesão no Brasil sob a supervisão da equipe médica do clube, informou o clube francês.

O brasileiro machucou o metatarso do pé direito durante a vitória por 2 x 0 sobre o Strasbourg na Copa da França, em 23 de janeiro, e a lesão o deixará fora dos gramados por 10 semanas.

O clube confirmou que a contusão foi uma recorrência do problema que ameaçou sua participação na Copa do Mundo em 2018.

“Como parte do tratamento, o PSG decidiu enviar Neymar ao Brasil por 10 dias”, disse o PSG em um comunicado, acrescentando que o jogador de 27 anos partirá na quinta-feira.

Reportagem de Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru