Uefa justifica pênalti assinalado contra PSG com uso do VAR

Árbitro marca pênalti em jogo PSG x Manchester United após revisão pelo VAR 06/03/2019 Action Images via Reuters/John Sibley

(Reuters) - O toque de mão de Presnel Kimpembe que resultou na vitória extraordinária do Manchester United de 3 x 1 sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões foi submetido à tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) por ter sido “um incidente sério” despercebido pelo juiz em campo, disse a Uefa nesta sexta-feira.

Os organizadores da competição emitiram um comunicado no site detalhando o uso do VAR, uma vez que o sistema teve um papel decisivo nas partidas de volta das oitavas de final da Champions disputadas nesta semana.

Na decisão mais debatida, Kimpembe, zagueiro do PSG, foi punido com a marcação de um pênalti por desviar um chute de Diogo Dalot, do United, com o braço.

O lance levou a uma revisão, após a qual Marcus Rashford marcou um pênalti nos acréscimos, em uma das maiores vitórias de virada da história do torneio.

“O VAR, depois de verificar ângulos diferentes disponíveis a ele, recomendou ao árbitro uma revisão em campo após o incidente na área do pênalti”, disse a Uefa no comunicado.

“Após a revisão em campo, o árbitro confirmou que a distância que a bola percorreu não foi curta e que por isso o impacto não poderia ser inesperado”.

“O braço do zagueiro não estava próximo do corpo, o que tornou o corpo do zagueiro maior, e como resultado a bola foi impedida de ir na direção do gol. O árbitro, portanto, concedeu uma cobrança de pênalti”.