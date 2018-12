Torcedores do River entram em confronto com polícia argentina em comemoração de título da Libertadores

BUENOS AIRES (Reuters) - Milhares de torcedores do River Plate se reuniram nas ruas das principais cidades da Argentina para comemorar a conquista da Copa Libertadores, no domingo, após a vitória de 3 x 1 sobre o arquirrival Boca Juniors no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Torcedores do River detidos pela polícia em Buenos Aires 09/12/2018 REUTERS/Agustin Marcarian

Mas pouco depois de meia-noite os festejos no Obelisco da zona central de Buenos Aires terminaram em choques violentos entre a polícia e os torcedores, resultando na interdição imediata da região.

As celebrações começaram pouco depois da final, definida graças aos gols de Juan Fernando Quintero e Gonzalo Martínez nos acréscimos, quando os torcedores do River saíram às ruas para comemorar a conquista de sua quarta Copa Libertadores.

“Festejem respeitando o adversário”, aconselhou em Madri o presidente do River, Rodolfo D’Onofrio, após os episódios recentes de violência que impossibilitaram disputar a decisão no país sul-americano.

Os arredores do estádio Monumental, onde a final foi suspensa no dia 24 de novembro devido a atos de violência, se converteram em um dos principais centros de comemorações com fogos de artifício, bandeiras e cânticos.

O outro ponto de reunião dos torcedores foi o Obelisco, monumento localizado no centro de Buenos Aires onde é costume celebrar conquistas esportivas — o mesmo ocorreu nas províncias de Córdoba e Mendoza.

“Parabéns ao River e a todos seus torcedores pelo triunfo nesta partida histórica. Nós do Boca sabemos que o futebol sempre tem revanche”, publicou em sua conta de Twitter o presidente argentino Mauricio Macri, que foi presidente do Boca entre 1995 e 2008, de onde se lançou na política nacional.

Mais tarde, perto de meia-noite, os festejos no Obelisco terminaram com incidentes quando alguns torcedores jogaram pedras e garrafas contra pontos comerciais e canais de televisão, o que provocou a intervenção da polícia com gás lacrimogêneo e balas de borracha.

A atuação policial desencadeou confrontos entre as forças de segurança e os torcedores.

Com a conquista da Libertadores, o River se classificou como representante sul-americano para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre os dias 12 e 22 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos.

Por Ramiro Scandolo; Reportagem adicional de Jorge Otaola