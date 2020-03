Ex-atacante Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai

ASSUNÇÃO (Reuters) - O ex-atacante do Brasil e Barcelona Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai na sexta-feira por tentar entrar no país com passaporte adulterado, informou a polícia paraguaia.

Gilberto Fleitas, chefe da unidade de investigações da polícia paraguaia, disse que Ronaldinho e seu irmão foram detidos poucas horas depois que um juiz se recusou a ratificar a proposta do promotor de punição alternativa.

“A ordem de prisão foi cumprida”, disse Fleitas à Reuters.

Imagens de TV mostraram a dupla sendo levada em um veículo da polícia do hotel Sheraton, em Assunção, para uma delegacia nos arredores da cidade.

A prisão inesperada ocorreu poucas horas depois que os dois irmãos pareciam preparados para deixar o país sul-americano e pôr fim à tumultuada estada, que começou na quarta-feira quando foram interrogados pela polícia depois de apresentarem passaportes adulterados na chegada ao aeroporto de Assunção.

Federico Delfino, um promotor que investiga o caso, disse acreditar que os dois foram enganados para aceitar passaportes paraguaios na chegada e recomendou que, por terem cooperado com as autoridades, fossem libertados após pagarem uma punição alternativa.

No entanto, um juiz rejeitou o acordo na sexta-feira e, poucos minutos depois, foi revogado pelo principal promotor público.

Em seguida, foram emitidos mandados de prisão tanto para o ex-jogador do Grêmio, do Milan e do Paris St-Germain quanto para o seu irmão.

Oficiais das unidades de crime organizado e crimes econômicos foram encarregados do caso, afirmou um comunicado do gabinete do promotor.

A Reuters entrou em contato com o advogado dos dois brasileiros para pedir informações sobre os acontecimentos de sexta-feira.

Os irmãos foram convidados ao Paraguai por um dono de cassino local e chegaram na quarta-feira para participar de um evento de futebol infantil e um lançamento de livro.

Apesar de ter jogado profissionalmente pela última vez em 2015, Ronaldinho, que também atual nos clubes brasileiros Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, ainda é muito popular entre os fãs de futebol globais por suas habilidades e carisma.

O ex-jogador de 39 anos foi o melhor jogador do mundo no seu auge no início deste século.

Ele foi nomeado Jogador do Ano pela Fifa em 2004 e 2005 e venceu a Copa do Mundo com o Brasil em 2002 e a Liga dos Campeões com o Barcelona em 2006.

Reportagem de Daniela Desantis