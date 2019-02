Investigadores encontram corpo em destroços de avião que levava jogador argentino Sala

Destroços de avião que levava jogador Emiliano Sala encontrados no fundo do mar perto de Guernsey, no Canal da Mancha 03/02/2019 AAIB/ via REUTERS TV

LONDRES (Reuters) - Investigadores de acidentes aéreos disseram nesta segunda-feira que encontraram os destroços do avião que desapareceu no mês passado transportando o jogador argentino Emiliano Sala, do Cardiff City, no leito do mar perto de Guernsey, e que é possível ver um corpo em seu interior.

O atacante de 28 anos partiu de Nantes, no oeste da França, com o piloto David Ibbotson para fazer sua estreia no time galês que disputa a Premier League inglesa no dia 21 de janeiro, e se acredita que a aeronave caiu no mar.

“O objeto é um destroço da aeronave Piper Malibu desaparecida”, disse a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos britânica (AAIB) em um comunicado.

“Tragicamente, em imagens de vídeo do ROV (veículo submarino de controle remoto), um ocupante é visível em meio aos destroços. A AAIB agora está estudando os próximos passos, em consulta com as famílias do piloto e do passageiro e com a polícia”.

Os destroços foram encontrados no domingo, depois de uma busca submarina feita com fundos particulares que começou depois que duas almofadas de assentos que provavelmente pertenciam ao avião foram localizadas no litoral francês.

A AAIB disse ter concluído se tratar da aeronave Piper Malibu desaparecida, divulgando uma imagem submarina do avião com parte de seu número de registro, N264DB, claramente visível.

“A imagem mostra o lado traseiro esquerdo da fuselagem, inclusive parte do registro da aeronave”, disse a AAIB. “Pretendemos publicar um relatório provisório dentro de um mês após a ocorrência do acidente”.

Por Michael Holden e Andrew Downie