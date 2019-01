Equipes encerram buscas por avião que levava jogador argentino Sala

LONDRES (Reuters) - Equipes de resgate encerraram nesta quinta-feira as buscas por um avião que levava o jogador argentino Emiliano Sala, desaparecido sobre o Canal da Mancha há três dias, depois de afirmarem que há pouca chance de alguém a bordo ter sobrevivido.

Emiliano Sala durante partida do Nantes contra o Nice pelo Campeonato Francês 18/03/2017 REUTERS/Stephane Mahe

Sala, que havia sido recentemente contratado pelo Cardiff City, da primeira divisão do Campeonato Inglês, e o piloto da aeronave, David Ibbotson, estão desaparecidos desde a noite de segunda-feira. As equipes vasculharam 1.700 milhas quadradas (cerca de 4.400 quilômetros quadrados), mas não acharam indícios da aeronave ou das pessoas que estavam a bordo.

“Revisamos todas as informações disponíveis para nós e, sabendo os equipamentos de emergência que estavam a bordo, tomamos a difícil decisão de encerrar as buscas”, disse o chefe da capitania dos portos de Guernsey, David Barker, em comunicado.

“Os parentes mais próximos foram informados deste desdobramento e meus pensamentos vão para a família do piloto e do passageiro neste momento muito difícil.”

O dono do Cardiff, Vincent Tan, disse em comunicado que todos no clube continuarão a rezar por Sala, por Ibbotson e por suas famílias.

“As notícias da noite de segunda chocaram profundamente todos no Cardiff City FC”, disse. “Estávamos ansiosos para dar a Emiliano o próximo passo em sua vida e em sua carreira.”

“Aqueles que conheceram Emiliano descrevem um jovem bom e humilde que estava ansioso para impressionar na Premier League”, acrescentou.

“A resposta da comunidade do futebol tem sido verdadeiramente comovente e registramos nossos sinceros agradecimentos àqueles que enviaram mensagens de apoio.”

Após o desaparecimento do avião, surgiu uma gravação atribuída a Sala em que, com uma voz aparentando medo, ele manifesta preocupação com o avião monomotor que o levava.

O atacante argentino de 28 anos havia saído de Nantes, no oeste da França, para fazer sua estreia pelo Cardiff.

Barker disse que as buscas envolveram 80 horas de voos por três aeronaves e cinco helicópteros, com duas embarcações salva-vidas e outros barcos na área prestando apoio.

“Embora não estejamos mais buscando ativamente, o incidente segue aberto e vamos transmitir a todas as embarcações e aeronaves na área para darem uma olhada em busca de qualquer rastro do avião. Isso vai continuar indefinidamente”, disse.

Reportagem de Costas Pitas e Michael Holden