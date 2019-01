Comissão técnica da seleção vai acompanhar situação de Neymar em viagem à Europa

Atacante Neymar 23/01/2019 REUTERS/Charles Platiau

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A comissão técnica da seleção brasileira está atenta para a lesão sofrida pelo atacante Neymar e vai aproveitar viagem à Europa no fim de semana para acompanhar a situação de perto e ter mais detalhes sobre a situação do jogador do Paris Saint-Germain, afirmou o técnico Tite.

Neymar se machucou em um jogo do PSG pela Copa da França contra o Strasbourg nesta semana. A lesão foi no mesmo pé direito que ele foi operado no ano passado, antes da Copa do Mundo da Rússia, devido a uma fratura.

O jogador brasileiro não conseguiu completar a partida e saiu do estádio direto para um hospital para realizar exames.

Em 2018, Neymar ficou cerca de 3 meses parado devido a uma cirurgia no pé, o que prejudicou sua preparação física para a disputa do Mundial da Rússia.

O técnico Tite disse na quinta-feira que por enquanto tem poucas informações sobre a gravidade da lesão.

“Eu e o Edu (Gaspar, coordenador da seleção) estamos indo para Europa para acompanhar jogos do Liverpool, Barcelona, PSG e possivelmente do Real e vamos acompanhar os atletas e poderemos nos integrar melhor”, disse

“A lesão dele precouapa sim. Ele precisa de três dias para ter um real diagnóstico e ficamos na torcida para estar tudo bem”, afirmou.

O treinador participou do sorteio da Copa América na noite de quinta. Brasil caiu em um grupo considerado fácil com Peru, Bolívia e Venezuela. O Grupo B contará com Argentina, Colombia, Paraguai e Catar. A chave C terá as seleções de Uruguai, Chile, Equador e Japão.