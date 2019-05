Neymar perde posto de capitão da seleção após soco em torcedor; Daniel Alves usará braçadeira

Neymar durante treino da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) 25/05/2019 REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Neymar perdeu a braçadeira de capitão da seleção brasileira, que ficará com o experiente lateral Daniel Alves na Copa América a ser disputada no Brasil a partir do próximo mês, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite de segunda-feira.

O camisa 10 foi substituído do posto de capitão por seu companheiro de equipe no Paris Saint-Germain após ter agredido um torcedor adversário com um soco depois de derrota do PSG para o Rennes na final da Copa da França, em abril.

Segundo a CBF, Neymar foi informado da decisão da comissão técnica de retirá-lo da posição de capitão no dia de sua apresentação na Granja Comary para os treinos visando a Copa América, no sábado.

Daniel Alves, de 36 anos, será o capitão já nos amistosos que o Brasil vai disputar contra Catar e Honduras antes do torneio.

O lateral é um um dos jogadores que mais atuaram com a camisa da seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2010 e 2014. Ele só ficou de fora do Mundial de 2018 na Rússia devido a uma lesão às vésperas da competição.

Daniel Alves foi campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações em 2009 e 2013. O jogador tem 138 jogos pela seleção e do atual grupo é o que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira.

Por Rodrigo Viga Gaier