Bayern enfrenta Liverpool, PSG encara Manchester United nas oitavas da Liga dos Campeões

NYON, Suíça (Reuters) - Bayern de Munique e Liverpool vão se enfrentar em um dos três confrontos entre Inglaterra e Alemanha nas oitavas de final da Liga dos Campeões, como determinado por sorteio feito na sede da Uefa nesta segunda-feira.

Sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 17/12/2018 REUTERS/Denis Balibouse

O campeão inglês Manchester City enfrentará o Schalke e o Tottenham Hotspur medirá forças com o Borussia Dortmund nas outras disputas entre times das ligas inglesa e alemã.

Defensor do título, o Real Madrid confrontará o Ajax, que chegou à etapa de matam-mata pela primeira vez desde 2005-06.

Nos outros jogos, Manchester United e Paris Saint-Germain jogarão pela primeira vez, a campeã italiana Juventus encara o Atlético de Madri, campeão da Liga Europa, o Barcelona enfrenta o Olympique de Lyon e a Roma joga contra o Porto.

O técnico do Liverpool, Juergen Klopp, terá a chance de ressuscitar uma rivalidade feroz com o Bayern que data de sua época a cargo do Borussia Dortmund, com o qual conquistou o Campeonato Alemão duas vezes seguidas.

Mas no geral seu histórico contra o Bayern não é dos melhores: 8 vitórias, 5 empates e 16 derrotas.

O Liverpool, que ficou em segundo no grupo atrás do PSG, joga a partida de ida em casa.

O desempenho recente pode favorecer o Manchester City diante do Schalke, já que o elenco de Pep Guardiola está invicto em suas sete últimas partidas contra clubes alemães, tendo vencido seis delas.

Harry Kane, atacante do Tottenham, também está ansioso para enfrentar o Dortmund, já que fez três gols em duas partidas contra o rival.

O Real Madrid é o franco favorito contra o Ajax uma vez que venceu os últimos seis jogos com o time holandês, tendo feito 20 gols e sofrido só dois nestas ocasiões.

O time venceu por 4 x 1 tanto na Holanda quanto na Espanha nos confrontos mais recentes, ocorridos na fase de grupos da edição 2012-13.

O histórico também pesa a favor do Barcelona diante do Lyon, já que os catalães venceram cinco e empataram uma das seis partidas anteriores entre os dois.

A Juventus e o Atlético de Madri só se encontraram duas vezes antes, na fase de grupos da edição 2014-15 da Liga dos Campeões.

Estes jogos só renderam um gol, e como os dois treinadores continuam no comando —Massimiliano Allegri na Juve e Diego Simeone no Atlético— outro confronto cauteloso é provável.