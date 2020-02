Klinsmann renuncia como DT de Hertha Berlin tras 10 semanas alegando falta de apoyo del club

Jürgen Klinsmann, entrenador del Hertha BSC, observa un partido de la Bundesliga. FOTO DE ARCHIVO. Diciembre. 2019. REUTERS/Annegret Hilse

BERLÍN, 11 feb (Reuters) - Jürgen Klinsmann renunció el martes como entrenador del Hertha Berlin tras 10 semanas en el cargo, citando falta de apoyo y confianza por parte el club.

Klinsmann, quien reemplazó a Ante Covic como DT a fines de noviembre cuando Hertha estaba en la zona de descenso de la Bundesliga, sorprendió a la junta del club con su decisión.

Este fue su segundo paso frustrado en un club de la Bundesliga tras entrenar al Bayern Munich menos de una temporada hace 12 años.

“Estábamos en un buen camino y (...) nos habíamos alejado seis puntos de los puntos de descenso. Estoy totalmente convencido de que Hertha se mantendrá en la Bundesliga”, dijo Klinsmann, quien ganó la Copa Mundial de 1990 como jugador, en un comunicado.

“Pero para que esa tarea se complete necesito la confianza de todos los involucrados. En la lucha contra el descenso, la unidad, la solidaridad y la concentración son elementos clave. Si no están garantizados, no puedo desarrollar todo mi potencial como entrenador y no puedo cumplir con mis responsabilidades”.

Klinsmann, quien fue DT de la selección de Estados Unidos de 2011 a 2016, llegó prometiendo cambiar la suerte de Hertha y convertirlo en contendientes al título con la ayuda del inversionista Lars Windhorst.

Hertha gastó más de 70 millones de euros en jugadores en el receso del invierno boreal, pero solo logró una victoria en sus últimos cinco partidos por la liga y está en el puesto 14 en la clasificación, seis puntos por encima de la zona del descenso.

Klinsmann, quien llevó a la selección de Alemania al tercer lugar como entrenador en el Mundial 2006, dijo que seguiría siendo miembro de la junta del club.

