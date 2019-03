Müller cuestiona decisión de Löw de poner fin a su carrera en la selección alemana

(Reuters) - La decisión del entrenador de la selección alemana de fútbol, Joachim Löw, de poner fin a la carrera internacional de Thomas Müller dejó “molesto” al atacante del Bayern de Munich, quien aún intenta aceptar la forma en que recibió la noticia.

Löw anunció el martes que Müller, de 29 años, y sus compañeros en el Bayern Mats Hummels y Jerome Boateng, ambos de 30 años, ya no formarán parte de la selección alemana, que busca reponerse de su temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial disputado el año pasado.

Los tres jugadores formaron parte del plantel de Alemania que ganó la Copa del Mundo en 2014. Müller dijo que lo repentino del anuncio lo dejó con un sabor amargo.

“Cuanto más lo pienso, más me molesta la forma en que se hizo”, dijo el delantero en un video en Instagram. “La decisión del entrenador me dejó perplejo”. “Un entrenador debe tomar decisiones deportivas, no tengo ningún problema con eso. Pero sobre todo no entiendo la naturaleza de la decisión. Mats, Jerome y yo aún podemos jugar al más alto nivel”.

Müller dijo también que “los comunicados de prensa de la federación alemana de fútbol y su presidente (Reinhard Grindel), preparados de antemano, fueron desde mi punto de vista de mal gusto y mostraron una falta de consideración”.

El presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, cuestionó el momento del anuncio en un comunicado conjunto con el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

“El último partido internacional de Alemania se jugó el 19 de noviembre”, dijo Rummenigge. “Estamos decepcionados de que los jugadores y el público hayan sido informados de esta decisión unos tres meses y medio después, antes de partidos cruciales para el Bayern”.

“Nos sorprendió que esto sucediera como parte de una visita inesperada de Löw y (del mánager del equipo) Oliver Bierhoff al Bayern”, agregó.

El Bayern, que está segundo en la Bundesliga detrás de Borussia Dortmund por diferencia de goles, recibirá al sábado al Wolfsburgo y cuatro días después enfrentará al Liverpool por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Alemania jugará su primer duelo internacional del año contra Serbia en Wolfsburgo el 20 de marzo.

Reporte de Shrivathsa Sridhar. Editado en español por Rodrigo Charme