Lucas Barrios dice que goles en Huracán de Argentina le permitirán volver a selección paraguaya

Imagen de archivo del delantero Lucas Barrios celebrando un gol por Colo Colo ante Corinthians por la Copa Libertadores, en Sao Paulo, Brasil - Agosto 29, 2018 REUTERS/Paulo Whitaker

BUENOS AIRES (Reuters) - El delantero Lucas Barrios dijo que su buen rendimiento en Huracán de Argentina, donde el fin de semana debutó con un gol, le permitirán volver a integrar el seleccionado paraguayo de fútbol, que este año participará de la Copa América en Brasil y comenzará a disputar las eliminatorias para el Mundial de Qatar en 2022.

Barrios, de 34 años, formó parte de la selección de Paraguay durante ocho años entre 2010 y 2017, pero su pálido paso por el chileno Colo Colo en el segundo semestre del 2018 lo dejaron al margen de la consideración del nuevo entrenador, Juan Carlos Osorio.

“Primero quiero estabilizarme en Huracán. Después yo sé que cuanto estoy bien y meto goles las puertas de la selección están abiertas para mí”, dijo el delantero en una entrevista con Reuters, luego de convertir su primer gol en el “Globo” en el triunfo por 2-1 ante Rosario Central.

“Siempre estuve (en el seleccionado) en los momentos más difíciles, como así también en varios de los mejores, como fueron el Mundial 2010 y las Copas América 2011 y 2015. Y siempre que me necesiten, voy a estar”, añadió el argentino nacionalizado paraguayo que no es convocado desde 2017.

La llegada del colombiano Osorio, que completó un ciclo exitoso en el seleccionado mexicano, es muy importante para el fútbol paraguayo detrás del objetivo de volver a un Mundial tras quedar fuera en los últimos dos, señaló Barrios.

En su larga trayectoria, la “Pantera” pasó por 14 clubes diferentes de Argentina, Chile, México, Francia, China, Brasil, Alemania y Rusia, aunque donde más se destacó fue en su primera etapa en Colo Colo, en el Borussia Dortmund y en Gremio, con el que obtuvo la Copa Libertadores 2017.

Sin embargo, el reciente segundo ciclo en el “Cacique” no fue bueno y duró sólo seis meses. “Yo tenía la chance de seguir en Chile, pero me fui porque no estaba de acuerdo con algunas cosas que prefiero guardarme para mí”, dijo Barrios.

“Colo Colo es un club al que quiero mucho y hoy lo sigo como hincha”, completó.

Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Walter Bianchi