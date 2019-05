Argentino Tevez anuncia que no piensa en retiro a fin de año

Carlos Tevez en acción con la casaca de Boca Juniors, durante un reciente encuentro por la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense de Brasil. Foto de archivo. Abr 2, 2019. REUTERS/Rodolfo Buhrer

BUENOS AIRES, 22 mayo (Reuters) - El delantero de Boca Juniors, Carlos Tevez, anunció el miércoles que aún tiene ganas de seguir jugando al fútbol profesionalmente y que no piensa retirarse a fin de este año como manifestó en ocasiones anteriores.

“Retirar no me voy a retirar. Creo que estando bien como estoy, buscando mi mejor versión, no pienso en dejar el fútbol”, dijo el ‘Apache’ en una conferencia de prensa.

Tevez, de 35 años, advirtió que aún la dirigencia de Boca no le ofreció continuar y que en caso de no seguir en su actual club, con el que tiene contrato hasta diciembre, podría hacerlo en otro.

“Ojalá pueda terminar mi carrera en Boca”, añadió el futbolista que empezó su trayectoria en 2001 en el club xeneize.

El delantero argentino acaba de obtener semanas atrás con Boca el vigésimo séptimo título de su carrera, que incluyó etapas exitosas en Corinthians de Brasil, Manchester United y Manchester City de Inglaterra y Juventus de Italia, antes de regresar al fútbol argentino en 2015.

Tevez jugará el domingo con Boca el partido revancha ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Superliga, tras haber empatado 0-0 el encuentro de ida.

