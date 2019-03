Maradona compara funcionamiento de selección Argentina con película de terror

FOTO ARCHIVO. Diego Maradona habla durante conferencia de prensa en su presentación como director técnico de Dorados de Sinaloa en México. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Diego Maradona comparó el sábado el funcionamiento que la selección de fútbol de Argentina mostró ante Venezuela como ver una película de terror.

El seleccionado argentino perdió el viernes 3-1 ante Venezuela, en un partido amistoso disputado en Madrid que significó el regreso de Lionel Messi al equipo albiceleste.

“No veo películas de terror. No sé cómo los ineptos que siguen dirigiendo a Argentina creían que le iban a ganar a Venezuela”, respondió Maradona a pregunta expresa sobre el partido de Argentina.

El director técnico de Dorados de Sinaloa habló en conferencia de prensa después de que su equipo ganó 1-0 a Juárez en partido pendiente por la tercera jornada del torneo Clausura en la división de ascenso del fútbol mexicano.

“Lo lamento porque me siento muy argentino, pero con la otra camada de jugadores argentinos como (Óscar) Ruggeri, (Gabriel) Batistuta, (Claudio) Caniggia. Este equipo no merece la camiseta, los que yo te nombré la tenemos tatuada, dimos la vida para que venga (Claudio) Tapia que no tiene idea”, señaló Maradona.

Tapia es el actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a este mentiroso, lo lamento por los jugadores que tienen que ir a poner la cara, la tienen que poner los dirigentes que están regalando el prestigio que alguna vez le dimos a la selección argentina”, apuntó Maradona.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco