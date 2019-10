DT Pizzi deja banca de San Lorenzo de Argentina por malos resultados

Foto de archivo de Juan Antonio Pizzi, que el jueves se desvinculó del club argentino San Lorenzo. Ene 12, 2019 REUTERS/Suhaib Salem

BUENOS AIRES, 31 oct (Reuters) - El entrenador Juan Antonio Pizzi dejó el cargo de director técnico de San Lorenzo tras la quinta derrota en los últimos seis partidos, anunció el jueves el club argentino.

“Pizzi no va a seguir”, dijo el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, a una radio local. “Tuvimos una charla y me manifestó que no les llega a los jugadores, y eso hizo que tomáramos la determinación entre todos”.

Pizzi, que en 2013 fue campeón con el equipo argentino, tuvo un buen inicio en el actual torneo nacional, aunque luego acumuló una serie de malos resultados que sellaron su salida.

En esta etapa que inició a mediados de año, el extécnico del seleccionado chileno dirigió a San Lorenzo en 13 partidos, en los cuales obtuvo cinco victorias, dos empates y seis derrotas.

Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira